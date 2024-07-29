В новых регионах РФ задержали 25 человек по подозрению в пособничестве ВСУ

Силы специального назначения Росгвардии в ходе оперативных мероприятий на территории Запорожской и Херсонской областей взяли под стражу 25 местных жителей по подозрению в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении уточняется, что задержанных уже передали сотрудникам министерства внутренних дел РФ и Федеральной службы безопасности (ФСБ). При этом информацию об их противоправной деятельности Росгвардия получила от военных контрразведчиков.

«Четверо из них (жителей. — «Газета.Ru») занимались шпионажем, собирая сведения о действиях подразделений Вооруженных сил РФ, войск национальной гвардии, а также МВД, передавая их своим кураторам из ВСУ», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что еще восемь человек подозреваются в государственной измене. Кроме того, несколько жителей Херсонской и Запорожской областей призывали к террористической деятельности через социальные сети или участвовали в деятельности запрещенных в стране организаций.

При этом у некоторых задержанных были изъяты огнестрельное оружие и гранаты. Также на экспертизу собираются отправить электронные носители информации и средства фотофиксации, которые могли использоваться для съемки передвижения ВС РФ.

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