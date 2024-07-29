Россиянам назвали главные внешние признаки несладкого арбуза

При покупке арбуза важно обращать внимание на главные внешние характеристики, которые говорят о его спелости и сладости. Выбирать нужно не слишком маленький, но и не огромный арбуз, чтобы не нарваться на недозрелый или перезрелый плод. Также о спелости ягоды говорит кожура, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Спелый арбуз имеет матовую корочку с яркими полосами. У такого плода должно быть одно земляное пятно, причем чем оно ярче, тем он спелее. Также эксперты советуют постучать по арбузу: звук должен быть не слишком глухим и не чрезмерно звонким.

Помимо этого, специалисты не советуют обращать внимание на сухость хвостика – по их словам, зачастую он может пересыхать при перевозке или хранении, поэтому о спелости плода он ничего не говорит.

Чтобы купленный арбуз дольше оставался свежим, нужно хранить его в холодильнике, подвале или на балконе. Самой оптимальной температурой специалисты считают 15 градусов Цельсия.

Напомним, в Союзе дачников отмечали, что наиболее спелые арбузы в России начнут продавать в августе. Самым удачным периодом для его приобретения является отрезок с 1 августа по 5 сентября.

Роспотребнадзор ранее рассказал, почему нельзя покупать арбузы вдоль дорог.