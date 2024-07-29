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Россиянка попыталась обменять в Таиланде фальшивые доллары, ее арестовали

The Phuket News: в Таиланде арестовали обменивающую фальшивые доллары россиянку

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Shutterstock

В Таиланде россиянку поймали на обмене фальшивых долларов США. Об этом сообщает издание The Phuket News.

Инцидент произошел 27 июля на юго-западном побережье острова Пхукет. 22-летняя женщина дала сотруднику обменного пункта четыре банкноты номиналом 50 долларов, три из которых оказались поддельными. Позже работник обратился в полицию.

При обыске на вилле, где проживает россиянка, правоохранители нашли еще 32 фальшивые банкноты.

Женщина прибыла на отдых вместе с друзьями рейсом из Шанхая. Женщину арестовали, а ее друзей доставили в полицейский участок для допроса.

Задержанная рассказала, что деньги ей передал отец, и якобы ни он, ни она не подозревали, что купюры ненастоящие. Полиция проверяет версию женщины и расследует, могла ли россиянка стать жертвой крупной преступной организации.

Ранее школьница подарила стримеру 125 тысяч рублей, которые ее родители копили на дом.

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