В Одессе задержали шестерых курьеров за поджог военных автомобилей

Силовые структуры Украины задержали шестерых одесских курьеров, которым вменяется попытка поджога 15 внедорожников ВСУ за две недели. Об этом пишет «Страна.ua».

По данным СБУ, шестеро сотрудников сервиса доставки еды в возрасте от 18 до 24 лет были завербованы российскими спецслужбами в Telegram-канале о средствах быстрого заработка. Поджог автомобилей юноши записывали на видео, работая в парах. Мобилизация на фронт на Украине происходит с 25 лет, однако недавно появились сообщения о возможном призыве лиц младше этого возраста.

Предполагается, что адреса парковки военных автомобилей юноши обнаруживали во время объезда города на скутерах. У подозреваемых были изъяты самодельные зажигательные смеси. Им грозит до восьми лет лишения свободы по статье «Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований».

До этого в сети появилось видео с горящим автомобилем военнослужащего в Одессе. Судя по кадрам, потушить автомобиль было уже невозможно. За неделю это был уже второй поджог на той же улице в Одессе — перед этим неизвестные подожгли электростанцию.

Ранее в Одессе за ночь сожгли пять автомобилей украинских военных.