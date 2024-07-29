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В Одессе задержали шестерых курьеров за поджог военных автомобилей

«Страна.ua»: в Одессе задержали курьеров за поджог 15 внедорожников ВСУ

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СБУ

Силовые структуры Украины задержали шестерых одесских курьеров, которым вменяется попытка поджога 15 внедорожников ВСУ за две недели. Об этом пишет «Страна.ua».

По данным СБУ, шестеро сотрудников сервиса доставки еды в возрасте от 18 до 24 лет были завербованы российскими спецслужбами в Telegram-канале о средствах быстрого заработка. Поджог автомобилей юноши записывали на видео, работая в парах. Мобилизация на фронт на Украине происходит с 25 лет, однако недавно появились сообщения о возможном призыве лиц младше этого возраста.

Предполагается, что адреса парковки военных автомобилей юноши обнаруживали во время объезда города на скутерах. У подозреваемых были изъяты самодельные зажигательные смеси. Им грозит до восьми лет лишения свободы по статье «Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований». 

До этого в сети появилось видео с горящим автомобилем военнослужащего в Одессе. Судя по кадрам, потушить автомобиль было уже невозможно. За неделю это был уже второй поджог на той же улице в Одессе — перед этим неизвестные подожгли электростанцию.

Ранее в Одессе за ночь сожгли пять автомобилей украинских военных.

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