На Москву надвигаются ливни и грозы

На этой неделе погоду в Москве формирует область пониженного атмосферного давления. Близость циклона приведет к сильным дождям и грозам, рассказала рассказала RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Самым ненастным на неделе станет сегодняшний день – пройдут сильные дожди, возможны грозы, а температура воздуха не поднимется выше 20-22 градусов, предупредила метеоролог.

Осадки задержатся в столице до конца недели – ожидаются небольшие и умеренные кратковременные дожди.

«Погода будет не очень соответствовать последним числам июля месяца и началу августа, — отметила Позднякова. — Температура воздуха у нас останется ниже климатической нормы где-то на 2-3°С».

Ночью в Москве похолодает до +13-16 градусов, в области – до +11-16 градусов, добавила синоптик. Потепление она спрогнозировала к 3 августа – ожидается до 24 градусов выше нуля.

До этого метеорологи пообещали москвичам комфортную погоду в начале августа. В первую декаду температура воздуха будет на 2-3 градуса ниже средних значений и не поднимется выше 21-23 градусов. Жары не будет, однако потепление ожидается в середине последнего летнего месяца.

Ранее стало известно о создании искусственного интеллекта Google для более точного прогноза погоды.