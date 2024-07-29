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Более тысячи человек эвакуировали в Челябинской области после прорыва дамбы

Более 1,1 тысячи человек эвакуированы из зон подтопления в Челябинской области

Более 1,1 тысячи человек эвакуировали из зон затопления в Челябинской области. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве рассказали, что самостоятельно эвакуировались более 900 человек. Силами МЧС и муниципалитетов эвакуировали 224 человека, из них 32 ребенка.

В пунктах временного размещения муниципальных районов находятся 90 человек, включая семь детей.

По данным МЧС, в регионе оказались затоплены более 320 жилых домов и 1063 приусадебных участка. Кроме того, подтоплены 600 садовых участков, где люди не проживали.

26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Причиной произошедшего, предварительно, стал резкий подъем уровня воды в водохранилище из-за дождей. 28 июля губернатор региона Алексей Текслер заявлял, что ситуация с паводками остается напряженной.

Ранее в Карелии шесть человек пропали без вести после размыва перемычки на Беломорско-Балтийском канале.

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