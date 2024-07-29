В Запорожской области задержали мужчину, завербованного украинской разведкой

Мужчину, проживающего на территории Запорожской области, задержали по подозрению в передаче украинским войскам данных о местоположении подразделений Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ), пишет ТАСС.

В заявлении отмечается, что под стражей оказался российский гражданин. По информации ФСБ, он был завербован Главным управлением разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

«Житель Запорожской области <...> осуществлял сбор и передачу посредством интернет-мессенджера Telegram сведений в отношении подразделений ВС РФ для последующего нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов», — рассказали представители службы.

Иные подробности пока не уточняются.

Утром 29 июля в Управлении ФСБ по Донецкой народной республике (ДНР) заявили о задержании жителя региона, планировавшего подорвать служебный автомобиль министерства обороны РФ. Мужчина действовал по заданию украинской разведки и собирался реализовать план при помощи самодельного взрывного устройства, в котором содержалось около 800 граммов тротила.

Ранее в Санкт-Петербурге осудили мужчину, планировавшего вступить в легион «Свобода России» (организация запрещена в России).