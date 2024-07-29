Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, сколько грибов можно есть без вреда для здоровья

Врач Неронов: грибы можно есть не чаще одного раза в неделю

close
100%
Depositphotos

Без вреда для здоровья можно съедать одну порцию грибов весом 150-200 г не чаще одного раза в неделю. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Он подчеркнул, что при частом употреблении грибов в большом количестве на постоянной основе у человека могут появиться расстройства работы пищеварительной системы. По словам врача, этот продукт стоит полностью исключить из рациона питания людям с хроническими заболеваниями органов пищеварения в стадии обострения, а также детям дошкольного возраста.

«При этом нужно знать, что после приготовления грибы лучше не хранить, а употребить всю порцию в день приготовления. Причем у большинства грибов в пищу пригодны только шляпки», — отметил Неронов.

Обзор, проведенный индийскими и бельгийскими учеными, до этого показал, что самыми полезными выступают пять видов грибов: шиитаке, индюшачий хвост (Траметес разноцветный), рейши (Трутовик лакированный), шампиньоны и майтаке. По словам авторов, витамины и антиоксиданты, содержащиеся в этих грибах, могут блокировать действие свободных радикалов — молекул, которые повреждают ДНК и клетки. Таким свойством обладают витамины группы В, D, селен и ниацин, а также два соединения, называемых эрготионеин и лентинан.

Ранее врач объяснил, почему грибы лучше покупать, а не собирать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами