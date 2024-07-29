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Число выявленных случаев лихорадки Западного Нила в Татарстане увеличилось

Роспотребнадзор: в Татарстане шесть человек заразились лихорадкой Западного Нила

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Число зарегистрированных в Татарстане случаев лихорадки Западного Нила выросло до шести. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

«На сегодняшний день в Татарстане зарегистрированы шесть случаев лихорадки Западного Нила», — сказал собеседник агентства.

27 июля Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан сообщало, что провело противоэпидемические мероприятия из-за регистрации случаев лихорадки Западного Нила.

В местах проживания и отдыха заболевших отловлены и исследованы комары, вирус лихорадки, заявляли в ведомстве, не обнаружили.

26 июля НМИЦ фтизиопульмонологии инфекционных заболеваний Минздрава России сообщил, что в Татарстане четыре человека, инфицированных лихорадкой Западного Нила, оказались в стационаре.

Ранее в России оценили риск распространения лихорадки Оропуш.

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