Врач объяснил, почему грибы лучше покупать, а не собирать

Россиянам в условиях ухудшающейся экологической обстановки лучше всего употреблять только грибы, произведенные промышленным способом, покупать их нужно в магазинах, официально реализующих продукцию. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Эксперт также отметил, что их лучше всего варить или тушить, а после предварительной термообработки — немного обжаривать.

«Опять же, с учетом сложной идентификации каждого гриба, места его сбора, грибы лучше не консервировать. Лучше приобретать в легальных торговых точках необходимое количество свежих грибов, произведенных промышленным способом», — отметил Неронов.

По его словам, в грибах содержатся полезные микроэлементы, клетчатка, пребиотики, однако, в их составе могут присутствовать токсины и яды, а также хитин, который не переваривается в организме.

Ученые Пенсильванского государственного университета до этого установили, что употребление любых грибов может косвенно снизить риск развития рака.

Ранее россиянам рассказали, какое наказание грозит за сбор редких растений и грибов.