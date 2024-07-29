Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил, почему грибы лучше покупать, а не собирать

Врач Неронов: грибы лучше всего покупать, а не собирать

close
100%
Freepik.com

Россиянам в условиях ухудшающейся экологической обстановки лучше всего употреблять только грибы, произведенные промышленным способом, покупать их нужно в магазинах, официально реализующих продукцию. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Эксперт также отметил, что их лучше всего варить или тушить, а после предварительной термообработки — немного обжаривать.

«Опять же, с учетом сложной идентификации каждого гриба, места его сбора, грибы лучше не консервировать. Лучше приобретать в легальных торговых точках необходимое количество свежих грибов, произведенных промышленным способом», — отметил Неронов.

По его словам, в грибах содержатся полезные микроэлементы, клетчатка, пребиотики, однако, в их составе могут присутствовать токсины и яды, а также хитин, который не переваривается в организме.

Ученые Пенсильванского государственного университета до этого установили, что употребление любых грибов может косвенно снизить риск развития рака.

Ранее россиянам рассказали, какое наказание грозит за сбор редких растений и грибов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами