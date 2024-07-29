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Школьная учительница трижды соблазнила ученика и стала фигуранткой дела

В США арестовали учительницу, которая трижды соблазнила ученика

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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В США арестовали 39-летнюю учительницу, которая трижды занялась сексом со своим учеником. Об этом сообщает WGHP.

По информации издания, инцидент произошел в штате Северная Каролина. В офис шерифа округа Рэндольф 1 июля поступила информация о подозрении учительницы средней школы Бритни Мари Вернон в сексуализированных действиях в отношении мальчика. По результатам расследования, женщине предъявили обвинения по трем пунктам в совращении учащегося.

Учительницу отстранили от работы, а затем, 24 июля, арестовали. Сейчас она находится в следственном изоляторе округа Рэндольф, ей назначили залог в размере $75 тысяч.

До этого в штате Калифорния школьную учительницу осудили за изнасилование 13-летнего мальчика. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы, в течение 10 лет после освобождения она также будет находиться в списке лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Ранее педагог католической школы домогалась ученика и отправляла ему интимные фото.

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