В Карелии шесть человек пропали без вести после размыва перемычки на Беломорско-Балтийском канале

Шесть человек, включая двоих детей, пропали без вести после размыва временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Республике Карелия. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Сейчас пропавшими без вести числятся 6 человек. Еще троим удалось спастись», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе происшествия нет связи.

Сообщение о разрушении временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала поступило в 06:34 часов мск. Сейчас уровень воды уже спал, но власти приняли решение провести эвакуацию ближайших населенных пунктов.

На место происшествия уже выехали сотрудники экстренных служб. Главное управление МЧС РФ по Карелии направило к ББК группировку из 50 человек, а Карельская республиканская поисково-спасательная служба — из 65 специалистов.

До этого в Челябинской области разрушился один из мостов через реку Каменку.

Ранее глава региона Артур Парфенчиков сообщил, что в Карелии размыло временную перемычку между шлюзами Беломорско-Балтийского канала.