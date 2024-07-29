Иностранец с родственниками ушел под воду, упав с гидроцикла на российском курорте

Иностранец вместе с родственниками ушел под воду во время катания на гидроцикле в Краснодарском крае. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в районе села Гай-Кодзор, на озере. Племянник вместе с двумя своими дядями сел на гидроцикл, но спустя некоторое время из-за резкого поворота все пассажиры упали в воду.

Молодой человек не умел плавать, поэтому старшие родственники попытались его вытащить. Юноша схватился за мужчин, но в итоге утащил их на дно.

«По словам очевидцев, братья ушли под воду на глазах семьи. Дети и женщины в тот момент отдыхали на берегу», – сообщается в публикации.

Спасатели достали из водоема всех троих. По данным источника, племянник двоих пассажиров был гражданином Грузии.

До этого в Москве мужчина решил прокатиться на катере на причале Зарядье, но во время путешествия по каналу выпал за борт. Специалисты организовали поиски россиянина.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации водного транспорта.

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