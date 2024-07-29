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Стало известно, представители каких профессий вынуждены постоянно перерабатывать

RT: курьеры и медики пожаловались на сверхурочную работу

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Depositphotos

Большинство россиян, работающих полный день, сталкиваются с переработками – на это пожаловались 58% участников соответствующего исследования. Чаще всего сверхурочно трудятся курьеры, медсестры, водители, врачи и преподаватели, приводит RT результаты опроса.

В среднем россиянам приходится работать почти на треть дольше, чем предполагает одна трудовая ставка. Причем мужчины на это соглашаются чаще женщин, а молодые работники чаще своих старших коллег, выяснили специалисты.

Среди тех, кто реже всего сталкивается со сверхурочной работой – операторы кол-центров и менеджеры по продажам.

Всего в исследовании сервиса SuperJob участвовали порядка 3 тыс. россиян.

До этого аналитики выяснили, что к сверхурочной работе сотрудников регулярно привлекают 60% руководителей российских компаний. Награждают за это чаще всего дополнительными выходными и премиями, а иногда – повышением зарплаты, грамотами и возможность работать из дома.

Ранее стало известно об отношении россиян к постоянным переработкам.

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