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Россиянам назвали два эффективных способа для борьбы с тараканами

Биолог Хряпин: клейкие ловушки помогут бороться с тараканами

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Shutterstock

Избавиться от тараканов можно не только с помощью профессиональных средств, но и с помощью самостоятельно изготовленных приманок. Об этом «Москве 24» рассказал биолог-энтомолог Роман Хряпин.

«Можно накатать шарики с картошкой, яйцом и борной кислотой либо с тетраборатом натрия и разместить их в качестве приманки в местах, где бывают тараканы. Это недорого, но действует довольно долго. Поражение насекомых будет происходить в течение недели-двух», — сказал эксперт.

По его словам, этот метод позволит побороть даже устойчивых к инсектицидам тараканов, потому что у них не вырабатывается резистентность к этому воздействию. Кроме того, Хряпин советует попробовать сделать клейкие ловушки — намазать подложки долгосохнущим клеем, куда будут попадаться тараканы. Он также отметил, что специализированные средства для борьбы с тараканами могут дать гораздо более быстрый результат.

Дезинфектор УК «Ресурс» Антон Красин до этого говорил, что для борьбы с тараканами можно попробовать обработать помещение любым специальным аэрозолем. Также можно нанести гель от тараканов в те места, где насекомые бывают чаще всего.

Ранее россиянам рассказали, как выселить разводящего крыс и тараканов соседа.

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