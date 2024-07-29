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В Карелии размыло временную перемычку на Беломорско-Балтийском канале

Глава Карелии: между шлюзами Беломорско-Балтийского канала размыло перемычку

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Global Look Press

Временная перемычка, установленная между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Республике Карелия, оказалась размыта. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Артур Парфенчиков.

Представитель властей рассказал, что информация о ЧП на гидротехническом сооружении поступила в 6:34 мск. В настоящее время он направляется в Сегежский округ, чтобы взять ситуацию под личный контроль.

«Размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. <...> По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский», при шлюзе прописаны 11 человек», — добавил глава республики.

По словам Парфенчикова, на место происшествия уже выехали сотрудники экстренных служб. Главное управление МЧС РФ по Карелии направило к ББК группировку из 50 человек, а Карельская республиканская поисково-спасательная служба — из 65 специалистов.

Кроме того, власти распорядились привести в готовность все силы и средства медицины катастроф. В том числе это касается санитарной авиации, уточнил глава региона.

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