В Ленобласти неизвестный открыл стрельбу по школьнице

Девушка из Ленинградской области попала в больницу после стрельбы. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в поселке Тельмана. Школьница обратилась в больницу с травмой руки. Специалисты оценили состояние 15-летней пациентки как средней тяжести и провели операцию. Во время вмешательства из пациентки достали пулю от травматического пистолета.

По словам самой пострадавшей, она не заметила, кто и с какой локации стрелял в нее. После выстрела она почувствовала острую боль в руке.

На данный момент неизвестно, кто именно стрелял в петербурженку. О том, обращалась ли пострадавшая в полицию, не сообщается.

До этого в Колпинском районе, который находится недалеко от Тельмана, неизвестный выстрелил в десятилетнюю девочку. В результате ребенок попал в больницу с ушибом мягких тканей грудной клетки. Вскоре ее отпустили на амбулаторное лечение.

На данный момент устанавливается личность стрелявшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге подростки выстрелили мужчине в лицо из-за замечания.