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В Белгородской области рассказали о ранении матери и дочери после обстрела ВСУ

Женщина и ее 16-летняя дочь пострадали при атаке ВСУ на Новую Таволжанку

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FotograFFF/Shutterstock

Женщина и ее дочь получили ранения в селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате прямого попадания боеприпаса по частному дому ранены двое — мама и ее 16-летняя дочь», — написал он.

Девушка получила закрытый перелом левого предплечья и ушиб мягких тканей правой стопы. Ее доставили в детскую областную клиническую больницу. Состояние пострадавшей медики оценивают как средней степени тяжести.

У ее матери диагностирована рваная рана ноги. Бригада скорой помощи оказала ей медицинскую помощь на месте, от госпитализации женщина отказалась.

В доме был сильно поврежден второй этаж, выбиты окна, посечены фасад, забор и находящийся во дворе автомобиль, добавил Гладков.

Накануне губернатор региона сообщал, что ВСУ атаковали беспилотниками три села Белгородской области.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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Обстрелы Белгородской области
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