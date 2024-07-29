В Белгородской области рассказали о ранении матери и дочери после обстрела ВСУ

Женщина и ее дочь получили ранения в селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате прямого попадания боеприпаса по частному дому ранены двое — мама и ее 16-летняя дочь», — написал он.

Девушка получила закрытый перелом левого предплечья и ушиб мягких тканей правой стопы. Ее доставили в детскую областную клиническую больницу. Состояние пострадавшей медики оценивают как средней степени тяжести.

У ее матери диагностирована рваная рана ноги. Бригада скорой помощи оказала ей медицинскую помощь на месте, от госпитализации женщина отказалась.

В доме был сильно поврежден второй этаж, выбиты окна, посечены фасад, забор и находящийся во дворе автомобиль, добавил Гладков.

Накануне губернатор региона сообщал, что ВСУ атаковали беспилотниками три села Белгородской области.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.