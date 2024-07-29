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В Челябинской области более 30 пенсионеров эвакуировали из пансионата из-за подтопления

В Челябинской области затопило пансионат для пожилых людей

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Depositphotos

Пожилым людям из пансионата в Челябинской области пришлось эвакуироваться из здания из-за прибывающей воды. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в городе Коркино. Поздним вечером накануне учреждение затопило, после чего людей стали эвакуировать. Вода хлынула в пансионат из реки Каменка.

«Больше 30 постояльцев перевезли из пансионата в школу №14», – сообщается в публикации.

Однако во время эвакуации выяснилось, что вода уже перестала прибывать.

Известно, что до этого русло реки уже засыпали скальным грунтом. Предполагалось, что таким образом вода не будет поступать в реку Чумляк, которая переливается через дамбу.

Перед произошедшим в пансионате часть грунта, по словам представителей администрации, ушла вместе с потоком воды.

Как заявил губернатор Челябинской области, ситуация с паводками в регионе остается тяжелой. На данный момент осадков стало меньше, но синоптики прогнозируют дожди в ближайшее время.

Причиной подтопления стал прорыв дамбы на Калиманском водохранилище. Причиной произошедшего, предварительно, стал резкий подъем уровня воды в водохранилище из-за дождей.

Ранее в Башкирии эвакуировали 96 человек из-за наводнения.

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