В Санкт-Петербурге брат обнаружил в квартире тела трех сестер

В Санкт-Петербурге нашли мертвыми трех сестер, которые коллективно отказались от еды. Об этом сообщило издание «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

По информации издания, три женщины 35, 29 и 19 лет жили в четырехкомнатной квартире с 24-летним братом в Приморском районе города.

«Фонтанка» считает, что они могли состоять в секте. Два месяца назад женщины отказались от еды, не выходили на улицу и в свои комнаты никого не пускали. С четвертым членом семьи они абсолютно не общались.

Сегодня в квартиру на Комендантском проспекте приехал старший брат, который хотел пригласить их на день рождения своей дочери. Прибыв на место, он нашел женщин мертвыми. Медики сделали предварительное заключение, что сестры скончались около двух недель назад, повреждений на их телах нет, отмечает издание.

12 июля тело ребенка в чемодане обнаружили на площадке для мусора в Перми.

Ранее в Челябинской области нашли тело пропавшего в лесу ребенка с ДЦП.