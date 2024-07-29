В ДНР задержали мужчину за подготовку подрыва машины Минобороны РФ

Мужчина, который по заданию главного управления разведки министерства обороны Украины планировал подорвать служебный автомобиль оборонного ведомства России, задержан в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по республике.

Задержанный является гражданином России. Для своих целей он пытался использовать самодельное взрывное устройство.

На видео УФСБ мужчина извлекает из тайника взрывчатку, после чего его задерживают. Отмечается, что сотрудники ФСБ, узнав о тайнике, установили за ним слежку. В самодельной бомбе, предположительно, было 800 граммов тротила.

Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту. Фигурант признался в планах совершить преступление и рассказал детали работы на Украину. В настоящее время проводятся следственные действия и дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, добавили в УФСБ.

До этого сообщалось, что 24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба Андрея Торгашова. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СК показал видео с россиянином, подорвавшим машину в Москве.