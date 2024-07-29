В Воронежской области из-за упавшего БПЛА загорелся коммунальный объект

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ был поражен в Острогожском районе Воронежской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего упал на объект коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО (противовоздушной обороны) и средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) в Острогожском районе обнаружен и подавлен БПЛА. При его падении был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод», — написал губернатор.

По его словам, в результате падения дрона была повреждена крыша здания. Началось возгорание, которое уже ликвидировали пожарные.

Гусев отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. На место направлены оперативные службы.

Он подчеркнул, что угроза атаки беспилотников в регионе сохраняется.

Накануне министерство обороны РФ сообщило, что около 7:00 мск в Нижегородской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате средства защиты ликвидировали два беспилотника ВСУ.

Ранее сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атакам БПЛА.