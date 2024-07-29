Лекарство от рака уничтожило ВИЧ в мозге приматов

В США специалисты Тулейнского университета обнаружили, что экспериментальный препарат, созданный для лечения рака, может эффективно уменьшить уровень ВИЧ в мозге. Открытие ученых опубликовано в журнале Brain.

Исследователи из Национального центра исследований приматов в Тулейне отметили, что лекарство от рака действует на определенные иммунные клетки мозга, зараженные вирусом ВИЧ, и поражает их. Данное открытие способно привести к полному устранению ВИЧ из организма человека.

Эксперимент проводился на трех группах приматов: контрольная группа без препарата и две группы, получавшие низкие и высокие дозы лекарства в течение месяца. Высокие дозы препарата привели к значительному снижению вирусной нагрузки.

В июне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал «Газете.Ru», что в основе российской вакцины против рака — мРНК (как в вакцинах от COVID-19 «Пфайзера» и «Модерны»). Этот препарат поможет натренировать иммунную систему человека отличать раковую клетку от здоровой.

Ранее стало известно, когда начнутся клинические испытания российской вакцины от рака.