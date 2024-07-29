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В Харькове произошли взрывы

«Общественное»: в украинском Харькове произошла серия взрывов

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Телеграм-канал «Mash»

Несколько взрывов произошли в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщает «Общественное. Новости».

Подробностей издание не приводит.

По данным украинского официального ресурса для оповещения населения, в настоящее время в нескольких областях Украины, в том числе в Одесской, объявлен режим предупреждения об угрозе с воздуха.

В ночь на 29 июля несколько взрывов также произошло в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины. Кроме того, взрыв был зафиксирован в подконтрольном Киеву Херсоне.

После взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога регулярно объявляется в различных регионах Украины, нередко по всей территории страны. Министерство обороны РФ заявляет, что целью ударов являются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине сообщили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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