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Российские пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы получат доплату

Эксперт Иванова-Швец: пенсионеры старше 80 лет получат доплату 1200 рублей

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Павел Лисицын/РИА Новости

В России для граждан старше 80 лет и с инвалидностью первой группы введут новую прибавку к пенсиям. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Эксперт отметила, что речь идет о ежемесячной доплате в размере 1200 рублей, предназначенной за уход пенсионерам старше 80 лет и инвалидам первой группы. Недавно Госдума приняла поправку, которая снимает ранее существовавшие ограничения. До внесения изменений в закон выплаты полагались лишь при условии, что уход оформит трудоспособный неработающий гражданин. С 1 января 2025 года доплата будет выплачиваться всем пенсионерам старше 80 лет и инвалидам первой группы.

До этого сообщалось, что в Госдуме разработали законопроект о досрочной пенсии для многодетных отцов-одиночек. В связи с этим предлагается внести изменения в закон «О страховых пенсиях».

Ранее сообщалось, что пенсии россиян пересчитают за счет включения в стаж периода работы на Украине.

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