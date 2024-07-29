В Херсоне произошел взрыв

Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иных подробностей не приводится.

В подконтрольных Вооруженным силам Украины районах Херсонской области воздушная тревога действовала с 00:03 мск до 01:59 мск.

В ночь на 29 июля сообщалось о серии взрывов в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины.

28 июля Вооруженные силы России поразили ракетами транспортное предприятие в Слободском районе Харькова.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине сообщили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.