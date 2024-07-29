Ряд стран приостановил полеты в Бейрут в целях безопасности

Некоторые авиакомпании из различных стран приостановили свои рейсы в международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте, опасаясь возможных атак со стороны израильских военно-воздушных сил. Об этом сообщил телеканалу Al Jadeed исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб.

«Ряд зарубежных авиакомпаний приостановил полеты в Бейрут, потому что опасаются нападения Израиля на Ливан», — сказал дипломат.

28 июля ливанская авиакомпания Middle East Airlines перенесла несколько рейсов из стран Европы и Ближнего востока в Бейрут на фоне обострения отношений между Ливаном и Израилем после удара «Хезболлы» по Голанским высотам.

19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. Эскалация достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана.

Ранее Израиль пригрозил Ливану сокрушительным ударом после атаки на Голанские высоты.