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Белый дом обвинил «Хезболлу» в ударе по Голанам

Белый дом: «Хезболла» несет ответственность за удар по поселку на Голанах

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Ammar Awad/Reuters

Администрация Белого дома утверждает, что шиитская группа «Хезболла» ответственна за ракетный обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс, произошедший на Голанских высотах 27 июля. Этот вывод озвучила Эйдриенн Уотсон, глава пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, сообщает ТАСС.

«Мы постоянно проводим консультации с израильскими и ливанскими коллегами после ужасной атаки», – отметила Уотсон, добавив, что удар был нанесен движением «Хезболла». «Это была их ракета, ее запустили с территории под их контролем. Это следует подвергнуть повсеместному осуждению», – подчеркнула представитель СНБ.

По словам Уотсон, «Хезболла» «начала ракетные атаки на Израиль 8 октября, выражая поддержку ХАМАС — еще одной террористической группировке, находящейся под покровительством Ирана».

27 июля контролируемые Израилем Голанские высоты попали под обстрел, в результате пострадали более 30 человек, в том числе игравшие на детской площадке дети. Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что удар был нанесен иранской ракетой Falaq-1. Нетаньяху пообещал, что эта атака без ответа не останется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сирия заявила, что в обстреле Голанских высот виноват Израиль.

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