Около десяти рейсов в Бейрут перенесены

Ливанская Middle East Airlines перенесла несколько рейсов из стран Европы и Ближнего востока в Бейрут на фоне обострения отношений между Ливаном и Израилем после удара «Хезболлы» по Голанским высотам. Об этом пишет ТАСС.

Причины переноса рейсов не раскрываются. Отложены полеты из Даммама, Джидды, Дохи, Дубая, Копенгагена и Лондона. Клиентам авиакомпании разрешено бесплатно изменить бронирование.

До этого глава МИД Израиля заявил о последнем шансе избежать войны с Ливаном. Позднее Генштаб Армии обороны Израиля разработал оперативный план реагирования на удар «Хезболлы» по детям на Голанских высотах.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. Эскалация достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана.

Ранее МО Израиля пригрозил Ливану сокрушительным ударом после атаки на Голанские высоты.