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Спасатели тушат пожар в Темрюкском районе Краснодарского края

МЧС: пожарные ликвидируют возгорание в Темрюкском районе Краснодарского края

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Dizzy_Studio/Shutterstock

Пожарные МЧС России ликвидируют пожар в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Отмечается, что возгорание произошло на ферме в поселке Волна, информация об этом поступила около полудня 28 июля. Подразделения МЧС России, прибывшие на место, установили, что пожаром охвачено 800 квадратных метров здания.

В районе 14 часов возгорание удалось локализовать, после 15 часов ликвидировано открытое горение. Тушение продолжается. На тушение пожара привлечено 8 единиц техники и 23 специалиста.

Эвакуировано 42 головы крупного рогатого скота.

22 июля на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе в Краснодарском крае произошел пожар. До этого оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что в результате падения обломков БПЛА в Туапсе был поврежден нефтеперерабатывающий завод. На месте работали 31 единица техники и 91 человек.

Ранее в Москве произошел пожар на складе со сладостями.

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