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Число пострадавших при ударе молнии в Подмосковье выросло до четырех

SHOT: число пострадавших при ударе молнии в парке «Патриот» выросло до четырех

Число пострадавших при ударе молнии в парке «Патриот» в Подмосковье выросло до четырех. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что пострадали трое мужчин и женщина (супруга одного из них). Двоих мужчин доставили в больницу в критическом состоянии. Супружеская пара пострадала меньше: 39-летний мужчина получил электротравму и закрытую черепно-мозговую травму, а у его жены произошел гипертонический криз. Она стала единственной из пострадавших, кто смог сам подняться после удара и не потерял сознание.

Кадры с места событий приводит Telegram-канал 112.

До этого сообщалось, что в парке «Патриот» в Кубинке молния попала в трех человек на площади перед Главным Храмом Вооруженных Сил России.

Ранее в Томске врачи спасли подростка, в которого ударила молния.

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