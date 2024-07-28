В Японии произошло землетрясение

В Тихом океане на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на метеорологическое управление Японии.

По данным ведомства, толчки ощущались в районе префектуры Иватэ и еще четырех образований, а очаг землетрясения находился на глубине 10 метров. Уточняется, что угрозы цунами из-за природного инцидента нет.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

24 июля землетрясение произошло в Кузбассе — в километре от Таштагольского месторождения начались толчки магнитудой 4,5. Из шахты эвакуировали 163 сотрудника, однако одного из горняков чуть не придавило обвалившимся грунтом. Мужчина успел убежать.

Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал. Во время подземных толчков у жителей расположенных рядом населенных пунктов с полок падали вещи. Кроме того, у некоторых проживающих там людей сломалась бытовая техника.

Ранее сообщалось о мощном землетрясении в Чили.