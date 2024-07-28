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При тушении пожара в Москве пострадали двое сотрудников МЧС

МЧС: двое спасателей пострадали при тушении пожара на востоке Москвы

Два сотрудника МЧС России пострадали при тушении пожара на востоке Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В ходе работ по ликвидации пожара на улице Юности пострадали два огнеборца. Они не допустили распространения огня на большую площадь», — говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая помощь. Пожарные продолжают ликвидировать пламя.

Известно, что возгорание произошло в Восточном административном округе города Москвы на территории района Вешняки, в административном здании.

До этого пожарные потушили горящие утеплитель и кровлю здания на юго-востоке Москвы. Сначала они локализовали пожар на площади в 300 квадратных метров, а позже полностью потушили.

Незадолго до того пожарные локализовали возгорание мусора на полигоне бытовых отходов в Советском районе Ростова-на-Дону.

Ранее в Ульяновске произошел пожар в многоэтажном доме.

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