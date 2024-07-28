Ситуация с паводками в Челябинской области остается напряженной

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании оперативного штаба заявил, что ситуация с паводками в регионе остается напряженной. Его слова приводит РИА Новости.

«Ситуация с паводками в регионе остается напряженной, дожди немного спали, фронт ушел на север, но тем не менее, по прогнозам метеорологов, дожди будут продолжаться», — заявил он.

По его словам, гидрологическая обстановка будет оставаться сложной с учетом уровня накопленной воды.

Сложнее всего ситуация в районах Коркинского округа, Еткульского района и Еманжелинске.

В Челябинской области происходит подтопление территорий из-за прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Предварительной причиной прорыва назвали резкий подъем уровня воды в водохранилище, вызванный сильными и продолжительными дождями. Так, спасатели эвакуировали 80 человек из подтопленного садового товарищества «Железнодорожник» в Сосновском районе Челябинской области.

Ранее губернатор Челябинской области рассказал о работе на месте прорыва дамбы.