Губернатор Челябинской области оценил ситуацию с паводками в регионе

Ситуация с паводками в Челябинской области остается напряженной. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер на заседании оперштаба.

«Ситуация с паводками в регионе остается напряженной, дожди немного спали, фронт ушел на север, но тем не менее, по прогнозам метеорологов, дожди будут продолжаться», — заявил он.

В Челябинской области происходит подтопление территорий из-за прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Предварительной причиной прорыва назвали резкий подъем уровня воды в водохранилище, вызванный сильными и продолжительными дождями.

Сообщалось, что спасатели эвакуировали 80 человек из подтопленного садового товарищества «Железнодорожник» в Сосновском районе Челябинской области.

В поселке Рабочий в Еманжелинском районе Челябинской области также началась частичная эвакуация.

Ранее в российском регионе ввели режим ЧС из-за дождевого паводка.