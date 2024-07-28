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Потолок рухнул в многоквартирном жилом доме в Свердловской области

В Свердловской области рухнул потолок в многоквартирном жилом доме

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В одной из квартир жилого дома в Свердловской области обрушился потолок. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел 27 июля в городе Верхняя Салда. В одной из трехкомнатных квартир двухэтажного жилого дома на улице Чкалова рухнул потолок. В момент происшествия жильцов дома не было, никто не пострадал.

Предварительно, ранее многоквартирный дом, где произошло ЧП, не признавался аварийным. Обрушение фрагмента потолочного перекрытия могло произойти в результате протечки крыши и намокания деревянного перекрытия.

Сообщается, что в доме с обрушившейся крышей проживает восемь человек, включая двоих детей. Теперь жильцов планируют разместить в пункте временного размещения в местной школе.

Прокуратура обследует дом на предмет аварийности и даст правовую оценку действиям сотрудников управляющей компании и местной администрации. Также будет рассмотрен вопрос о предоставлении собственникам квартир иного жилья.

Ранее в Астрахани рухнула часть крыши многоквартирного дома.

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