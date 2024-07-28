Россиянка вызвала полицию из-за несуществующего медведя

В Ломоносовском районе Ленобласти местная жительница заявила в полицию о нападении медведя, услышав крики ребенка из леса. Об этом сообщает портал «Патрульный Петербурга».

Инцидент произошел возле деревни Петровское, на обочине дороги припарковались два автомобиля. Один был пустой, во втором находились мужчина и женщина. Пассажирка вышла на дорогу и услышала доносившиеся из леса крики женщины и ребенка.

Россиянка решила, что на грибников напал медведь и обратилась в правоохранительные органы. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и охотоведы.

Когда нашелся владелец припаркованного авто, то оказалось, что никакого медведя не было. Житель Приморского края рассказал, что вместе с женой и ребенком собирал грибы, когда младшего члена семьи укусила пчела, туристы отправились в аптеку за медикаментами. В ходе обхода леса охотоведы следов медведя не обнаружили.

Ранее россиянка попала в реанимацию после укуса осы на балконе.