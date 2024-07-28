В Новосибирской области толпа цыган устроила бойню с ножами в электричке

Нетрезвые мужчины устроили поножовщину в электричке Новосибирск — Белово, напуганным пассажирам пришлось спасаться из вагона бегством. Об этом сообщается в Telegram-канале «АСТ-54».

Инцидент произошел в электричке, ехавшей в поселок Белово, на одной из станций в вагон вошла толпа нетрезвых молодых людей, предположительно, это были цыгане. В какой-то момент один из них достал нож и несколько раз ударил своего попутчика, пассажиры в панике побежали в соседний вагон и держали двери в тамбуре, опасаясь нападения.

«Их было человек 30 точно. Разных возрастов, все они в нетрезвом виде. Они все сели в один вагон, и спустя пять минут, как тронулась электричка, подскочил мужчина из их компании с ножом и начал наносить удары ножом рядом сидящему мужчине. Началась настоящая поножовщина. Длилась она до конечной станции, сотрудники проигнорировали все наши просьбы о помощи», — рассказала одна из свидетельниц поножовщины.

По словам пассажиров, когда поезд прибыл на конечную станцию, полицейских на перроне не было. Подробности о состоянии пострадавшего и причины произошедшего неизвестны. Табор беспрепятственно покинул вагон.

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