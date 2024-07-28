Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму хотят запустить сервис по шерингу катеров

РИА Новости: сервис по шерингу катеров планируют запустить в Крыму в 2025 году

close
100%
Shemet Hanna/Shutterstock/FOTODOM

Сервис по шерингу маломерного водного транспорта AnyCaps планируют запустить на территории Республики Крым уже в 2025 году. Об этом заявил генеральный директор проекта Роман Жариков, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время приложение для аренды катеров тестируется в Санкт-Петербурге. Всего на линии выпущено 70 небольших судов.

«У нас есть в планах развитие сервиса в Крыму (в следующем году появятся около 10 катеров), Сочи и других городах», — добавил Жариков.

В материале уточняется, что сервис AnyCaps начал работать в Санкт-Петербурге в мае текущего года. Пользователи данного приложения могут брать в аренду маломерный водный транспорт разного класса. В том числе речь идет о пассажирских катерах и гриль-лодках.

При этом взять судно можно как с капитаном, так и без. Область плавания не ограничена, но клиентам не разрешается оставлять катера в любой точке маршрута. После завершения срока аренды транспорт необходимо вернуть на ту пристань, где он находился изначально, подчеркивается в публикации.

Ранее в РФ зафиксировали рост спроса на каршеринг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами