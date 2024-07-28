В Крыму хотят запустить сервис по шерингу катеров

Сервис по шерингу маломерного водного транспорта AnyCaps планируют запустить на территории Республики Крым уже в 2025 году. Об этом заявил генеральный директор проекта Роман Жариков, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время приложение для аренды катеров тестируется в Санкт-Петербурге. Всего на линии выпущено 70 небольших судов.

«У нас есть в планах развитие сервиса в Крыму (в следующем году появятся около 10 катеров), Сочи и других городах», — добавил Жариков.

В материале уточняется, что сервис AnyCaps начал работать в Санкт-Петербурге в мае текущего года. Пользователи данного приложения могут брать в аренду маломерный водный транспорт разного класса. В том числе речь идет о пассажирских катерах и гриль-лодках.

При этом взять судно можно как с капитаном, так и без. Область плавания не ограничена, но клиентам не разрешается оставлять катера в любой точке маршрута. После завершения срока аренды транспорт необходимо вернуть на ту пристань, где он находился изначально, подчеркивается в публикации.

Ранее в РФ зафиксировали рост спроса на каршеринг.