Стало известно о попавшем в плен в Мали преемнике Пригожина

В Мали в результате засады боевиков был захвачен в плен преемник главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Антон Елизаров с позывным «Лотос». Об этом в Telegram-канале сообщил военный эксперт Борис Рожин.

«Боевики напали под покровом песчаной бури, достигнув тактической внезапности. Также существенное кол-во правительственных солдат и несколько бойцов «Вагнера» попали в плен. <...> Среди пленных был небезызвестный «Лотос», но его уже обменяли обратно», — поделился Рожин.

В плен командира штурмовиков смогли взять сепаратисты движения «Координация движений Азавада».

28 июля стало известно, что колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду туарегов в Мали и была разбита. Ответственность за нападение на колонну ЧВК «Вагнер», которая действует на стороне правительственных сил с 2021 года, взяла джихадистская группировка «Аль-Каида в Исламском Магрибе». На видео, которое распространили туареги, видны подбитые боевые машины.

Ранее Путин назвал Пригожина «человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом».