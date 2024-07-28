Жители деревни в Башкирии оказались в изоляции из-за наводнения

Деревня Мулдашево в Башкирии оказалась отрезана от остальной части России из-за наводнения, вызванного большим количеством осадков. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава комитета региона по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

«Размытые дороги и перелив воды через плотину изолировали местных жителей», — объяснил чиновник.

По его словам, в настоящее время жителям деревни помогают спасатели. Утром они эвакуировали из населенного пункта семью из четырех человек — ребенку понадобилась медицинская помощь, которую благополучно оказали.

Ликвидировать последствия паводка башкирским спасателям помогают коллеги из Челябинской области, которые укрепили плотину и устранили перелив дамбы на границе их региона и Башкирии. Кроме того, к паводку подготовили другую дамбу — в селе Старобалбуково.

До этого сообщалось, что деревни в Башкирии затопило из-за разлива 50 малых рек. Отмечалось, что за третью декаду месяца выпало 113,9 мм при норме 32 мм (355,9 % от нормы).

Ранее стало известно, что в Орске уволили чиновника, «потерявшего» данные о затопленных домах.