В Курской области продолжают тушить пожар на атакованной БПЛА нефтебазе

Сотрудники экстренных служб продолжают ликвидировать пожар на нефтебазе в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Он подтвердил, что возгорание на объекте в Курском районе началось из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Всего огонь охватил три резервуара с топливом.

«Никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал», — подчеркнул чиновник.

По словам Смирнова, к ликвидации пламени были привлечены 32 единицы специальной техники и 82 сотрудника экстренных служб. К текущему моменту огнеборцы потушили пожар на одном из резервуаров. Еще два резервуара продолжают гореть.

Нефтебаза в Курской области подверглась атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 28 июля. Как сообщил Telegram-канал Baza, объект находится в деревне Полевая.

Журналисты добавили, что удар был нанесен около 1:00 мск. При этом один из украинских БПЛА задел жилой дом, но власти эту информацию пока не подтвердили.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае.