В Кронштадте спасли мужчину и подростка на сапе, которых уносило в Финский залив

В Кронштадте спасатели помогли добраться до берега мужчине и подростку, их отнесло течением от берега почти на километр. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в районе аэродрома Бычье поле, в экстренные службы обратилась женщина, которая потеряла из вида сап, на доске катались мужчина и подросток. Выяснилось, что их едва не унесло в Финский залив.

Спасатели, прибывшие на вызов, отыскали любителей водных прогулок в километре от берега и доставили их на сушу, медицинская помощь мужчине и подростку не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Финском заливе полицейские спасли пятерых сапсерферов, которых отнесло от берега течением. Полицейские на водном транспорте заметили группу людей из пяти человек на бордах для сапсерфинга, которые находились на запретной территории. Стражи порядка подошли к ним ближе и тогда им стало ясно, что те не справляются с течением и их относит от берега. Спортсмены обратились к правоохранителям с просьбой о помощи. Патрульные подняли сапсерферов на борт катера и доставили их на сушу.

Ранее под Туапсе трех туристок унесло на сапбордах в открытое море, спасли не всех.