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Дагестанская полиция отреагировала на видео избиения военного в РОВД

МВД Дагестана отреагировало на видео избиения умершего в РОВД военного

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Global Look Press

Руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева заявила, что Следственный комитет РФ начал доследственную проверку после того, как в отделе полиции в Махачкале скончался участник СВО Ахмед Джабраилов. Ее слова приводит Telegram-канал «Криминальная Хроника МВД Дагестана».

Отмечается, что инцидент попал на запись камер видеонаблюдения в отделе полиции.

«Что произошло и почему — в этом разберутся в Следственном комитете республики. На основании, в том числе, и проведённых экспертиз. Давать правовую оценку действиям полицейских могут, должны и будут, лишь сотрудники вышеупомянутого ведомства», — пояснила Гариева.

До этого председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев обвинил сотрудников Советского РОВД в Махачкале в смерти задержанного участника специальной военной операции. Когда задержанный лежал на животе, а его руки были за спиной, сотрудники РОВД давили на мужчину коленями, а прибывшие врачи долго надевали перчатки вместо оказания помощи.

Ранее лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме.

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