Россиянину едва не отсекло голову слетевшим с пилы диском

Врачи Елизаветинской больницы Петербурга спасли мужчину, который получил серьезную травму шеи, работая бензопилой. Об этом сообщает комитет здравоохранения города в Telegram-канале.

Мужчина был доставлен в медицинское учреждение из поселка Лисий Нос, он работал на своем участке, когда с бензопилы слетел диск и вонзился ему в шею. Медики диагностировали у пациента рваную рану шеи, повреждение ключицы и левой подключичной вены.

«Я решил не прикручивать защитный кожух. Подумаешь, отпилить один разок! Отпилил», — рассказал пострадавший.

Специалисты Елизаветинской больницы провели экстренную операцию. Петербуржца уже выписали на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Петербурге мигранту во время работы с болгаркой чуть не отрезало голову, он попал в шоковую реанимацию. Врачи установили, что у него пострадали яремная вена, мышцы и глотка. Кроме того, рабочий потерял большое количество крови и получил геморрагический шок первой степени.

Ранее в Пензе мужчина случайно отрезал палец болгаркой.