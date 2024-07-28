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Россиянину едва не отсекло голову слетевшим с пилы диском

В Петербурге мужчина получил травму шеи из-за слетевшего с пилы диска

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Телеграм-канал «Елизаветинская больница»

Врачи Елизаветинской больницы Петербурга спасли мужчину, который получил серьезную травму шеи, работая бензопилой. Об этом сообщает комитет здравоохранения города в Telegram-канале.

Мужчина был доставлен в медицинское учреждение из поселка Лисий Нос, он работал на своем участке, когда с бензопилы слетел диск и вонзился ему в шею. Медики диагностировали у пациента рваную рану шеи, повреждение ключицы и левой подключичной вены.

«Я решил не прикручивать защитный кожух. Подумаешь, отпилить один разок! Отпилил», — рассказал пострадавший.

Специалисты Елизаветинской больницы провели экстренную операцию. Петербуржца уже выписали на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Петербурге мигранту во время работы с болгаркой чуть не отрезало голову, он попал в шоковую реанимацию. Врачи установили, что у него пострадали яремная вена, мышцы и глотка. Кроме того, рабочий потерял большое количество крови и получил геморрагический шок первой степени.

Ранее в Пензе мужчина случайно отрезал палец болгаркой.

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