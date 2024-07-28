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В Подмосковье подростка ударило током, когда он забрасывал удочку

РЕН ТВ: в Подмосковье юношу ударило током во время рыбалки

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Pexels

В Ногинске 17-летний подросток получил удар током, когда забрасывал в водоем удочку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Ногинске. 17-летнего юношу обнаружили на берегу водоема прохожие, по предварительной информации, молодой человек рыбачил, когда он закидывал удочку, леска случайно коснулась провода под напряжением.

Рыбак получил удар током, спасти его не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Узловском районе Тульской области на берегу пруда нашли рыбака, мужчину могло ударить током. 51-летнего мужчину нашли возле пруда в Узловском районе области, спасти его не удалось. Судмедэксперты предполагают, что пострадавший рыбачил и получил поражение высоковольтным током. Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей произошедшего, проводится доследственная проверка.

Ранее в Новоорске рыбак закинул удочку и получил удар током.

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