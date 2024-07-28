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В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Липецкий губернатор Артамонов сообщил об отмене режима воздушной опасности

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Depositphotos

Режим воздушной опасности в Липецкой области отменили. Об сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Внимание! Отбой «Воздушной опасности», - написал глава региона.

Она продлилась около двух часов — до 5:15.

Сирены включились в регионе в 3:29.

Накануне в регионе уже объявляли желтый уровень «Воздушная опасность». Кроме того, угроза атаки беспилотников действовала в Добровском муниципальном округе Липецкой области.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 24 часа атаковали Курскую область с помощью 13 дронов. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

26 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о последствиях ночной атаки 47 украинских дронов в регионе.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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