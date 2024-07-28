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Эксперт раскрыл, какие собаки хуже всего поддаются дрессировке

Кинолог Голубев сообщил, что труднее всего дрессировать гиперактивных собак

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Shutterstock/Alex PakhoMovie

Собака может не выполнять команды хозяина и не поддаваться обучению по различным причинам. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, передает РИА Новости.

«Хочу отметить, что собак, которые совсем не поддаются дрессировке, нет, есть или ленивые хозяева, или проблемы, которые не удалось выявить и решить», — отметил эксперт.

Голубев обратил внимание, что не существует глупых или умных собак. Особенности поведения и способности животных зависят от породы. По его словам, невозможно заставить мопса охранять дом.

Со сложностями в обучении могут столкнуться хозяева гиперактивных и пугливых собак. Эти животные невнимательно относятся к командам, постоянно отвлекаются. Хозяевам к такому питомцу нужно быть особенно внимательным и чутким, чтобы разобраться, что вызывает стресс.

До этого венгерские ученые-этологи из Будапештского университета имени Этвоша Лорана изучили поведение домашних свиней по отношению к человеку и сравнили его с поведением собак.

Ранее в Нью-Йорке прошел первый тур выборов почетного мэра среди собак.

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