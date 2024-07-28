Капитан российского парусника рассказал подробности о приеме в Испании

Российский фрегат «Штандарт» покинул территориальные воды Испании из-за запрета страны, но местные жители оказали ему теплый прием. Об этом сообщил капитан Владимир Мартусь, передает ТАСС.

Он пояснил, что парусник был вынужден уйти за пределы территориальных вод Испании, так как морская администрация не пошла навстречу судну, которое нуждалось в запасных частях и имело недостаточный запас воды и продовольствия.

«Было приятно видеть, как местные жители нам помогали», — отметил капитан, уточнив, что испанцы помогли поднять якорь и привезли россиянам «целую кастрюлю шашлыка».

До этого стало известно, что посольство РФ в Испании пытается разобраться с ситуацией вокруг российского фрегата «Штандарт», которому французские и испанские власти не дали разрешения зайти в свои порты.

24 июля капитан «Штандарта» Владимир Мартусь заявил, что Испания отказалась впустить в свой порт Виго российский исторический фрегат. По его словам, по всем испанским портам было разослано уведомление о запрете «Штандарту» заходить в порты. Мартусь добавил, что фрегат встал на якорь в пятистах метрах от испанского побережья.

Ранее российский корвет поучаствовал в учениях флота КНР.