В Нью-Йорке выбирают почетного мэра среди собак

В Нью-Йорке прошел первый тур выборов почетного мэра-собаки. Об этом пишет издание New York Post.

В первом раунде со счетом 484 против 355 голосов такса по кличке Пеппер победила ротвейлера Зайлу.

Организатором конкурса выступил житель Восточного Гарлема Стивена Калабрии. По его словам, этим конкурсом он хочет отвлечь внимание американцев от «политического безумия» и увеличить число людей, которые проявят желание забрать к себе питомцев из приютов.

«Собаки никогда не будут присваивать ваши деньги, они ничего не знают о ценах на бензин или процентных ставках. Они просто хотят любить вас», — заявил он.

Выборы проводятся каждые два года, они состоят из 15 раундов, которые будут проходить каждую неделю. Победитель определится в ходе голосования 4 ноября.

Первые выборы в Нью-Йорке на пост мэра-собаки прошли в 2022 году. Победу одержала собака породы бассет-хаунд Салли Лонг, ее «заместителем» стал золотистый ретривер Райли.

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